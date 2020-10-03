03 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçeli Mbwana Samatta'dan şampiyonluk açıklaması!

Samatta'dan şampiyonluk açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Fatih Karagümrük maçının ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Samatta, "100 gol atacağıma şampiyonluk kazanmak isterim." dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek puanını 8'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri yeni transfer Samatta kaydetti. Tanzanyalı yıldız, müsabakanın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Samatta'nın açıklamaları şöyle: "Benim için en önemlisi bugünkü maçtı. İyiydi. Sonlarda biraz işler zorlaştı. Mutluyuz, 3 puanı aldık. Bizim için en önemlisi kazanarak devam etmek. Goller atarak galibiyete katkı sağladığım için mutluyum.

Bir forvet oyuncusu olarak hedefim gol atmak ama benim için en önemlisi takımım. 100 gol atacağıma şampiyonluk kazanmak isterim"

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