03 Ekim 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti kimdir? Korkutan detay...

Transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe, uzun zamandır gündeminde yer alan Diego Perotti'yi İstanbul'a getiriyor. Yıldız isim ile birlikte 16. transferini gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, kurulan kadro ile birlikte 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlamak istiyor. Futbolseverler Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Diego Perotti'nin kariyeri hakkında birçok araştırma yapıyor. Peki, Diego Perotti kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte Perotti'nin kariyeri ve yaşam öyküsü...

Giriş Tarihi: 03.10.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 14:31
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Diego Perotti transferinde Fenerbahçelileri korkutan detay!

6 yıllık şampiyonluk hasretini dindirebilmek adına bu sezon kadroyu adeta sil baştan kuran Fenerbahçe, transferde bir bombayı daha patlattı.

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Diego Perotti transferinde Fenerbahçelileri korkutan detay!

15 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Roma'nın yıldız futbolcusu Diego Perotti ile her konuda anlaşma sağladı.

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Diego Perotti transferinde Fenerbahçelileri korkutan detay!

Peki Fenerbahçe'nin bugün İstanbul'a getirmeyi planladığı Perotti kimdir? İşte Perotti'nin kariyeri, hayat hikayesi ve tüm detaylar...

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Diego Perotti transferinde Fenerbahçelileri korkutan detay!

PEROTTI KİMDİR?

Diego Perotti 26 Temmuz 1988 yılında Arjantin Moreno'da dünyaya geldi. CD Meron altyapısında futbola başlayan Arjantinli yıldız kariyerinde Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma gibi dünyaca ünlü takımların formasını giydi.

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Diego Perotti transferinde Fenerbahçelileri korkutan detay!

Genel olarak sol kanatta görev alan Perotti, sağ ayağını etkili olarak kullanabiliyor. Perotti'nin boyu ise 179 cm. Kariyerinde 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 1 İspanya Kupası yer alıyor.

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