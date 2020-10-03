03 Ekim 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti kimdir? Korkutan detay...
Transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe, uzun zamandır gündeminde yer alan Diego Perotti'yi İstanbul'a getiriyor. Yıldız isim ile birlikte 16. transferini gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, kurulan kadro ile birlikte 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlamak istiyor. Futbolseverler Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Diego Perotti'nin kariyeri hakkında birçok araştırma yapıyor. Peki, Diego Perotti kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte Perotti'nin kariyeri ve yaşam öyküsü...
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