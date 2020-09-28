28 Eylül 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan Rojin Haspolat ile nişanlandı! İşte o fotoğraf

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan nişanlandı! İşte o fotoğraf
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, evliliğe doğru önemli bir adım attı. Yıldız oyuncu, başkan Ali Ko ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da katıldığı törende Rojin Haspolat ile . Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takımı'mızın yıld��z futbolcusu Ozan Tufan, evlilik öncesi ilk adımı attı ve .

Sarı-lacivertli futbolcunun nişan törenine Fenerbahçe Başkanı ve sportif direktör Emre Belözoğlu da katıldı.

İşte Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın nişanından o kare:

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