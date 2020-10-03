03 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Hücumda daha etkili olacağız

Bulut sistemini açıkladı! Hücumda...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 03.10.2020

'in 4. haftasında 'ü ağırlayan 'de teknik direktör , maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Bulut, "Hücumda daha etkili olacağız, ona göre çalıştık" ifadelerini kullandı.

'de 4. hafta maçında , sahasında ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör , karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bulut'un açıklamaları şöyle:

"Geçen hafta ile oynadığımızda iyi oynadık. Tek eksik olan goldü. Bugün inşallah, pozisyonları daha iyi değerlendirebiliriz. Defans anlamında iyiyiz. Hücumda daha etkin olacağız bugün. Ona göre çalıştık."

"Bu takımda 25-26 futbolcu var. Zaman zaman ilk 21'de olmayacaklar, değişecek bu her hafta. Ligde 40, kupayla 48-50 maç önümüzde. O yüzden her futbolcuyu en iyi şekilde değerlendireceğiz."

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