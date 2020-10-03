Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Hücumda daha etkili olacağız

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Bulut, "Hücumda daha etkili olacağız, ona göre çalıştık" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 4. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bulut'un açıklamaları şöyle:

"Geçen hafta Galatasaray ile oynadığımızda iyi oynadık. Tek eksik olan goldü. Bugün inşallah, pozisyonları daha iyi değerlendirebiliriz. Defans anlamında iyiyiz. Hücumda daha etkin olacağız bugün. Ona göre çalıştık."

"Bu takımda 25-26 futbolcu var. Zaman zaman ilk 21'de olmayacaklar, değişecek bu her hafta. Ligde 40, kupayla 48-50 maç önümüzde. O yüzden her futbolcuyu en iyi şekilde değerlendireceğiz."

DİĞER