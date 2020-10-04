04 Ekim 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Caner Erkin'den 4 maçta 2 asist

Caner'den 4 maçta 2 asist
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.10.2020

Fenerbahçe'de 32 yaşına giren , doğum gününü asistle taçlandırdı. Tecrübeli futbolcu, Samatta'nın attığı golün kornerden ortasını yaptı. Caner'in kendine has stiliyle ön direğe gönderdiği kavisli orta Karagümrük savunmasını çaresiz bırakırken, Samatta'ya sadece dokunmak kaldı.

Dört yıl sonra yeniden Fenerbahçe'ye dönen Caner böylece ligdeki 4. maçında 2. asistini yaptı. Sarı-lacivertli futbolcu, ilk hafta Rizespor deplasmanında da aynı şekilde kornerden 'ün attığı kafa golünün ortasını yapmıştı.
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