03 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

TFF'den Lefter Küçükandonyadis'in eşi için başsağlığı mesajı

TFF'den Lefter Küçükandonyadis'in eşi için başsağlığı mesajı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.10.2020

(), milli takımın ve sarı-lacivertli ekibin efsane futbolcusu 'in eşi 'in yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımız ve Spor Kulübü'n��n eski futbolcularından, 2012 yılında vefat eden 'in eşi 'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.




YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Caner Erkin çılgına döndü! İşte o anlar... Caner Erkin çılgına döndü! İşte o anlar...
Toroğlu'ndan flaş F.Bahçe ve Erol Bulut yorumu Toroğlu'ndan flaş F.Bahçe ve Erol Bulut yorumu
F.Bahçe'nin yeni transferi tribünde! Böyle görüntülendi F.Bahçe'nin yeni transferi tribünde! Böyle görüntülendi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör