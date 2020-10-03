Fenerbahçe'den çifte kanat hamlesi! Transferi böyle duyurdular

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak bir kanat oyuncusu almak isteyen sarı-lacivertlilerde iki aday öne çıkmış durumda: Diego Perotti ve Emiliano Buendia.

İtalya'dan Calciomercato, 32 yaşındaki Perotti'nin Roma'dan ayrılığının artık an meselesi olduğunu duyurdu. Haberde, "Masada iki kulüp var: F.Bahçe ve Spartak Moskova. Roma somut teklifleri bekliyor. Önümüzdeki günlerde Perotti için bir çıkış görünüyor" ifadeleri kullanıldı.

ÖNCELİK PEROTTI'DE

Listedeki diğer Arjantinli Emiliano Buendia içinse Tbrfootbal. com sitesi, Aston Villa'nın ilgisinin azaldığını ve Fenerbahçe ihtimalinin öne çıktığını belirtti. Birmingham Mail gazetesi, Norwich City'li sağ açığın kiralık olarak Türkiye'ye gidebileceğini yazdı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin Norwich'e satın alma opsiyonu da sunduğu ifade edildi. Öncelik ise hala Perotti'de. Roma'yı ikna etmeye çalışan yönetim, pazartesiye bırakmadan transferi noktalamak istiyor.

(Fotomaç)

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