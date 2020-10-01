Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Transfer...

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, son olarak Papiss Cisse'yi kadrosuna katmıştı. Aynı zamanda kadro şişkinliğini de azaltmak isteyen sarı-lacivertlilerin yıldız ismine Süper Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri