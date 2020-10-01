01 Ekim 2020, Perşembe

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Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Transfer...

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, son olarak Papiss Cisse'yi kadrosuna katmıştı. Aynı zamanda kadro şişkinliğini de azaltmak isteyen sarı-lacivertlilerin yıldız ismine Süper Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 01.10.2020 16:27
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Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Transfer...

Kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği de tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Transfer...

Önemli yıldızlarla sözleşme imzalayan sarı-lacivertli ekipte, ayrılacak isimler de netleşti.

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Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Transfer...

Milliyet'te yer alan habere göre Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'nin stoperlerinden Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Transfer...

Oyuncunun durumunu soran Yiğidolar, Sadık'la da temas kurarak transferi kiralık olarak bitirmek adına mesai harcayacak.

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Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Transfer...

Sivasspor'da daha önce Aaron'un 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

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