Diego Perotti: 1 hafta sonra çalışmalara başlarım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Perotti Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında transfer sürecini anlatıı. Arjantinli yıldız isim yapmış olduğu açıklamada "1 hafta sonra çalışmalara başlarım" dedi.

Fenerbahçe'nin transfer döneminin son gününde Roma'dan kadrosuna kattığı Diego Perotti, ilk kez basının karşısına çıktı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Arjantinli yıldız, çok konuşulan sakatlık konusu ve sarı-lacivertli kulüp hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Perotti'nin sözlerinden satır başları:

Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye katılmak mutluluk verici. Tecrübemle takımıma katkıda bulunacağım. Takımın kapasitesi geniş ve yüksek. Bu sene başarılı olacağız.

"1 HAFTA SONRA ÇALIŞMALARA BAŞLARIM"

Sakatlanma riski futbolda var bunu bilerek oynuyorum. Yaş ilerledikçe bu risk artıyor veya geri dönüşü uzatabiliyor. Sakatlığım çok önemli değil, kas sakatlığı. 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlayabilirim. Takıma her şeyimi verip başarılı olmak istiyorum.

"CENGİZ ÜNDER'LE KONUŞTUM"

Cengiz'le konuştum. Şehir ve takım hakkında bilgiler aldım. Burada oynayan Güney Amerikalı arkadaşlarımla da konuştum. Onlarla da konuşunca şüphem kalmadı. Sosa ile de konuştum. Roma'dan buraya gelmek zor bir karardı ancak burada olmaktan gerçekten çok mutluyum.



"BURADAKİ ATMOSFER BOCA JUNIORS'A ÇOK BENZİYOR"

Buradaki atmosfer Güney Amerika'ya özellikle Arjantin'de Boca Juniors'a çok benziyor. İnsanlar çok tutkulu. Boca Juniors'la aynı renklere sahip olması benim için motivasyon kaynağı. Fenerbahçe tarihinde birçok kupalara ve başarılara sahip bir takım. Bu şansı değerlendirmek istedim.

"TAKIM ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Karagümrük maçında takım çok hoşuma gitti. Oyun anlamında her zaman hücumu düşünen takım gördüm sahada. Karşı takıma da bakıldığında, başlangıçtaki oyun stillerini değiştirip daha çok atağı düşündüler. Kazandık, önemli olan da bu.

"SOL AÇIKTA DAHA RAHATIM"

Sol açık pozisyonunda en iyi performansımı sergiledim her zaman. Sağ açık ve forvet arkası pozisyonlarında oynadığım oldu. Ancak kendimi sol açıkta daha rahat hissediyorum.

"EMRE BELÖZOĞLU İLE İKİ KEZ KONUŞTUK"

Emre Belözoğlu ile internet üzerinden görüntülü olarak iki kez konuştuk. Fenerbahçe'ye gelmemi çok istedi. Benim de sorularım oldu. Hepsini çok iyi bir şekilde cevapladı. Sonra sözleşme detayları üzerine konuştuk. 2-3 günde her şey netleşti ve buraya geldim.

"F.BAHÇE-G.SARAY DERBİSİNİ DUYMUŞTUM"

Burada, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, mücadelesini daha önce duymuştum. Kariyerimde birçok derbilerde bulundum. Bunlar futbolda güzel şeyler. Ben hala mücadeleciyim, hırsım yüksek ve Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yapacağım.

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