Igor Kokoskov: İstekli ve yürekli olmak önemli

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, THY Euroleague'deki Anadolu Efes galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Kokoskov, "Çok özel bir çalışmamız yok. İstekli ve yürekli olmak önemli. Herkes bu konuda iyi olmalı" dedi.

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, yeni bir takım olduklarını belirtirken, "THY Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biriyle oynayacak olmanın bilinciyle buraya geldik. Anadolu Efes'te çok fazla deneyimli oyuncu var. Başantrenörü aynı. Birbirleriyle nasıl oynaması gerektiğini biliyorlar. Maçta devamlılık çok önemliydi. Önemli bir galibiyet aldık. Ribauntlarda çok iyiydik. Bu bizim için çok önemli. Daha da iyi olmamız lazım. Çok özel bir çalışmamız yok. İstekli ve yürekli olmak önemli. Herkes bu konuda iyi olmalı" dedi.

DİĞER