09 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Igor Kokoskov: İstekli ve yürekli olmak önemli

İstekli ve yürekli olmak önemli
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.10.2020

Başantrenörü , Euroleague'deki galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Kokoskov, "Çok özel bir çalışmamız yok. İstekli ve yürekli olmak önemli. Herkes bu konuda iyi olmalı" dedi.

'nun başantrenörü , yeni bir takım olduklarını belirtirken, " Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biriyle oynayacak olmanın bilinciyle buraya geldik. 'te çok fazla deneyimli oyuncu var. Başantrenörü aynı. Birbirleriyle nasıl oynaması gerektiğini biliyorlar. Maçta devamlılık çok önemliydi. Önemli bir galibiyet aldık. Ribauntlarda çok iyiydik. Bu bizim için çok önemli. Daha da iyi olmamız lazım. Çok özel bir çalışmamız yok. İstekli ve yürekli olmak önemli. Herkes bu konuda iyi olmalı" dedi.

Avrupa'daki Türk derbisi F.Bahçe Beko'nun! (MAÇ ÖZETİ) haberin devamı

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