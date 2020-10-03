03 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Ay-yıldıza 2 oyuncu

Ay-yıldıza 2 oyuncu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.10.2020

A Milli Takım'ın özel maçta Almanya, Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna Fenerbahçe'den Nazım Sangare ile Ozan Tufan davet edildi.

A Milli Takım'ın özel maçta Almanya, Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna Fenerbahçe'den Nazım Sangare ile Ozan Tufan davet edildi. İki oyuncu, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından ay-yıldızlı ekibin kadrosuna katılacak. Kaleci Altay ile Ömer Faruk Beyaz da Ümit Milli Takım'dan davet almıştı.
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