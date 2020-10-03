03 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son çare fesih

Son çare fesih
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.10.2020

Transferlerle şişen kadroyu azaltmak isteyen teknik direktör ; Garry Rodrigues dışında Mathias Zanka ve Nabil Dirar'ın da gönderilmesine onay verdi.

Transferlerle şişen kadroyu azaltmak isteyen teknik direktör ; Garry Rodrigues dışında Mathias Zanka ve Nabil Dirar'ın da gönderilmesine onay verdi. Zanka için 'dan Kopenhag devrede. Temaslar sürüyor. Dirar'a ise menajeri uygun kulüp arıyor. Bulamazsa sözleşmesi feshedilecek. Yerli stoperler ve Sadık Çiftpınar'dan birisiyle de yollar ayrılacak. Yüksek ücretli Serdar gitmezse Sadık'ın kiralanması bekleniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'nin konuğu Karagümrük! İşte muhtemel 11'ler Fenerbahçe'nin konuğu Karagümrük! İşte muhtemel 11'ler
F.Bahçe'den çifte kanat hamlesi! Transferi böyle duyurdular F.Bahçe'den çifte kanat hamlesi! Transferi böyle duyurdular
F.Bahçelileri heyecanlandıran Perotti gelişmesi! Jose Sosa... F.Bahçelileri heyecanlandıran Perotti gelişmesi! Jose Sosa...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör