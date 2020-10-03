03 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Rodrigues direniyor!

Rodrigues direniyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.10.2020

Gözden çıkarılan Garry Rodrigues ayrılmamakta direniyor. Yönetim, Yunan 'un talip olduğu Yeşil Burun Adalı oyuncu ile bir görüşme yaptı ancak ikna edemedi.

Gözden çıkarılan Garry Rodrigues ayrılmamakta direniyor. Yönetim, Yunan 'un talip olduğu Yeşil Burun Adalı oyuncu ile bir görüşme yaptı ancak ikna edemedi. Rodrigues'in, "Seni kadroda düşünmüyoruz. Olympiakos'a gidersen maaşını tamamlarız. Gitmezsen de ocakta listeye yazılmayacaksın" diyen yöneticilere, "Sözleşmem var, kalıp oynamak istiyorum" yanıtını verdiği bildirildi.
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