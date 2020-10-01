Fenerbahçe corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Fenerbahçe; futbolcular, teknik heyet ve idari çalışanlara yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan corona virüsü testlerinin tamamı negatif çıktı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm takımımıza, teknik heyetimize ve idari çalışanlarımıza uygulanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır."

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