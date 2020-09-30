Kopenhag Zanka'ya talip oldu
Son dakika haberi... Transfer döneminin sona ermesine günler kala Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Lemos ve Tisserand transferi sonrası forma şansı azalan Zanka'ya Danimarka Ligi takımlarından Kopenhag talip oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'ye 2019-2020 sezonunun başında Huddersfield'dan katılan Mathias Zanka Jorgensen'e eski takımı FC Kopenhag talip oldu. Danimarka basınında yer alan haberlere göre Kopenhag'ın bu sezon oluşturmak istediği güçlü kadrosunda Zanka'nın da yer alacağı ve önümüzdeki günlerde bu transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.
İLK 2 HAFTADA FORMA GİYMİŞTİ
30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında istenilen performansı gösterememesinin ardından devre arasında Düsseldorf'a kiralanmıştı. Sezonun bitmesiyle Fenerbahçe'ye geri dönen Zanka, sezon öncesi kamplarda sarı-lacivertli ekipte yer almış ve bu sezon Süper Lig'in ilk iki haftasında oynanan Rizespor ve Hatayspor maçlarında forma giymişti.
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