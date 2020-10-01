01 Ekim 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Papiss Cisse'yi resmen açıkladı!

Cisse F.Bahçe'yle resmen imzaladı! İşte forma numarası
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 Giriş Tarihi: 01.10.2020

Forvet arayışlarını sürdüren , prensip anlaşmasına vardığı 'yi İstanbul'a getirmiş ve Senegalli golcüyü sağlık kontrollerinden geçirmişti. Kanarya, tecrübeli golcünün transferini resmen açıkladı.

Transfer döneminin flaş ekibi , takviyelerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertli kulüp, Mbwana Samatta'nın ardından 'yi de kadrosuna katarak forvet hattını iyice güçlendirdi.

EROL BULUT'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Alanyaspor'da forma giyen Senegalli santrforun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Erol Bulut'un eski öğrencisi olan 35 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor'da 2 sezonda 65 maça çıkarken, 42 kez fileleri havalandırmıştı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 22 gol atan Cisse, Alexander Sörloth'un ardından gol krallığında 2. sırayı elde etmişti.

TECRÜBELİ GOLCÜ FENERBAHÇE'DE 9 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

F.BAHÇE CISSE'Yİ İŞTE BU VİDEOYLA DUYURDU

Papiss Cisse resmen Fenerbahçe'de

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