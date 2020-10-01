Fenerbahçe Papiss Cisse'yi resmen açıkladı!
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Papiss Cisse'yi İstanbul'a getirmiş ve Senegalli golcüyü sağlık kontrollerinden geçirmişti. Kanarya, tecrübeli golcünün transferini resmen açıkladı.
Transfer döneminin flaş ekibi Fenerbahçe, takviyelerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertli kulüp, Mbwana Samatta'nın ardından Papiss Cisse'yi de kadrosuna katarak forvet hattını iyice güçlendirdi.
EROL BULUT'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ
Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Alanyaspor'da forma giyen Senegalli santrforun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Erol Bulut'un eski öğrencisi olan 35 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor'da 2 sezonda 65 maça çıkarken, 42 kez fileleri havalandırmıştı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 22 gol atan Cisse, Alexander Sörloth'un ardından gol krallığında 2. sırayı elde etmişti.
TECRÜBELİ GOLCÜ FENERBAHÇE'DE 9 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
F.BAHÇE CISSE'Yİ İŞTE BU VİDEOYLA DUYURDU
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