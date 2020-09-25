Son dakika transfer haberi: Mbwana Samatta resmen Fenerbahçe'de

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta'nın transferini açıkladı. Sarı-lacivertlilerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada yıldız futbolcu için İngiliz kulübüne toplam transfer bedeli olarak 6 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta'yı kadrosuna kattı. Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

SAMATTA: UMARIM BİRÇOK KUPA KAZANIRIZ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, kupalar kazanma hedefiyle takıma geldiğini söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan Tanzanyalı futbolcu Samatta, "Burada, böyle bir ailede olduğum için mutluyum çünkü benim için yeni ve büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe'nin çok sayıda taraftarı var ve her zaman kazanmak istiyorlar. Ben de kazanmak istiyorum. Bu istekle geldim, çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de olduğu için mutluluk duyduğunu dile getiren Samatta, "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinen ve ağırlığı olan bir kulüp." ifadesini kullandı.

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