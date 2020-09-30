30 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Papiss Cisse İstanbul'da

Papiss Cisse İstanbul'da
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

Son dakika haberi: Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılmasının ardından forvet hattına ilk olarak Mbwana Samatta'yı transfer eden , ikinci golcüsünü de buldu. Erol Bulut'un eski öğrencisi 'de karar kılan sarı-lacivertli kulüp, Senegalli golcüyü transfer görüşmeleri yapmak için 'a getirdi.

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala forvet takviyesi için girişimlerini hızlandıran , aradığı ismi Süper Lig'de buldu! Ze Luis transferini sonuçlandıramayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon formasıyla başarılı bir performans sergileyen Erol Bulut'un eski öğrencisi 'de karar kıldı.

İSTANBUL'DA KRİTİK GÖRÜŞME
Sarı-lacivertli kulüp, Senegalli golcüyü transfer görüşmelerinde bulunmak için 'a getirirken, anlaşma sağlanması halinde 35 yaşındaki forvetle resmi sözleşme imzalanacak.

Papiss Cisse İstanbul'da!

2 SEZONDA 42 GOL!

Alanyaspor'a 2018 yazında transfer olan Papiss Cisse, turuncu-yeşilli formayla 2 sezonda çıktığı 65 resmi maçta 42 kez fileleri havalandırdı. Şu anda boşta olan 35 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ise Süper Lig'de attığı 22 golle Alexander Sörloth'un ardından krallık yarışında ikinci sırayı elde etmişti.

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