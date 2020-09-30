Papiss Cisse İstanbul'da!

Son dakika haberi: Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılmasının ardından forvet hattına ilk olarak Mbwana Samatta'yı transfer eden Fenerbahçe, ikinci golcüsünü de buldu. Erol Bulut'un eski öğrencisi Papiss Cisse'de karar kılan sarı-lacivertli kulüp, Senegalli golcüyü transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a getirdi.

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala forvet takviyesi için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, aradığı ismi Süper Lig'de buldu! Ze Luis transferini sonuçlandıramayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Erol Bulut'un eski öğrencisi Papiss Cisse'de karar kıldı.



İSTANBUL'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Sarı-lacivertli kulüp, Senegalli golcüyü transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a getirirken, anlaşma sağlanması halinde 35 yaşındaki forvetle resmi sözleşme imzalanacak.

2 SEZONDA 42 GOL!



Alanyaspor'a 2018 yazında transfer olan Papiss Cisse, turuncu-yeşilli formayla 2 sezonda çıktığı 65 resmi maçta 42 kez fileleri havalandırdı. Şu anda boşta olan 35 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ise Süper Lig'de attığı 22 golle Alexander Sörloth'un ardından krallık yarışında ikinci sırayı elde etmişti.

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