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Transferde Edin Visca ısrarı sürüyor! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir'e sunduğu teklif

Süper Lig'e 3'te 0 yaparak başlayan son şampiyon Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca, eleştirilerin odağı olmuştu. Turuncu-lacivertlilerden ayrılmak isteyen Boşnak oyuncu için Fenerbahçe transferde ısrarını sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'e tecrübeli isim için sunduğu o teklif... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 29.09.2020 12:31
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Transferde Edin Visca ısrarı sürüyor! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir'e sunduğu teklif

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan, UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 turuna kalma başarısı gösteren Başakşehir, yeni sezona ise beklentilerin oldukça gerisinde başladı.

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Transferde Edin Visca ısrarı sürüyor! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir'e sunduğu teklif

İlk üç maçında Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla mağlup olan turuncu-lacivertliler, henüz gol sevinci de yaşamadı.

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Transferde Edin Visca ısrarı sürüyor! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir'e sunduğu teklif

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'in attığı 65 golün 35'ini kaydeden Demba Ba, Crivelli ve Visca üçlüsünün ligin ilk üç haftasındaki etkisiz performansı da bunda en büyük etken oldu.

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Transferde Edin Visca ısrarı sürüyor! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir'e sunduğu teklif

AYRILIK TALEBİNİ İLETTİ

30 yaşındaki futbolcu için gelen tekliflere Başakşehir yönetimi, istenilen bonservis seviyesine ulaşılamamasından dolayı sıcak bakmıyordu.

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Transferde Edin Visca ısrarı sürüyor! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir'e sunduğu teklif

Ancak Visca, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından ayrılık kararını yönetime de iletti.

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