29 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un planı tuttu!

Erol Bulut'un planı tuttu!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.09.2020

Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında sergilenen ve teknik direktör 'un taktik planının tutması yüzleri güldürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri genel olarak sınıfı geçerken, kanat ve 2. forvet takviyesiyle şampiyonluğun geleceği belirtildi.

Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında deplasmanda alınan bir puan ve sergilenen başarılı yüzleri güldürdü. Camia galibiyeti kaçıran taraf olduklarını düşünürken, gelecek için umutlar yükseldi. Teknik direktör 'kontrollü hücum' taktiği ile ilk ciddi sınavından alnının akıyla çıkarken, yeni oyuncuların performansı da genel anlamda geçer not aldı. Yapılacak bir kanat oyuncusu ve ikinci forvet takviyesi ile hücumda yaşanan kısırlığın giderilmesi halinde özlenen şampiyonluğun bu yıl gelebileceği dile getiriliyor.

DAHA İYİ OLACAK
Teknik direktör Erol Bulut da takımından memnun olduğunu söyledi. Sahada 7 yeni oyuncuyla mücadele ettiklerini hatırlatan sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Hepsi tam hazır değildi. Buna rağmen gösterilen performanstan memnunum. Kazanmak için her şeyi yaptık. Son vuruşlarda biraz daha konsantre olsak kazanabilirdik" dedi. Bulut, 'kusursuz takım' içinse milli ara sonrasını işaret edip, "Samatta daha ilk 11'e girecek. Futbolcular da birbirini tanıdığında takım oturacak. Milli maç arasından sonra daha iyi seviyede olacağız" diye konuştu.

Fenerbahçe'de Ze Luis satrancı!

ÖNE ÇIKANLAR

ALTAY: 2-3 müthiş kurtarış yaptı.

LUIZ GUSTAVO: Eski formunu buldu, derbinin yıldızıydı.

OZAN TUFAN: Dinamo gibi çalıştı.

GÖKHAN&CANER: Kenar beklerde yine etkili oynadılar.

VALENCIA: 7 ikili mücadele kazandı, 6 kez ceza alanında topla buluştu. Tek eksiği goldü.

TISSERAND: İlk maçında elle oynama dışında hata yapmadı.

SAMATTA: Kısa sürede kendini gösterecek fırsat bulamadı.

SAVUNMA: Şimdiden oturdu. Rakibe ciddi pozisyon vermedi.

SONU ŞAMPİYONLUK
derbideki futbolun şampiyonluğun habercisi olduğunu belirtti. Sol bekte ileri geri çalışan tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı, "Sonu şampiyonluk olacak" paylaşımı ile taraftarı heyecanlandırdı.

(Fotomaç)

Fenerbahçe'de 4 isme yol göründü

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Quintero iddiası! Quintero iddiası!
Ze Luis satrancı! Ze Luis satrancı!
Savunma tamam sıra hücumda Savunma tamam sıra hücumda
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör