29 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe için Juan Quintero iddiası!

Quintero iddiası!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

 için transferde yeni bir iddia geldi. Sarı-lacivertli ekibin, forması giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı orta saha 'yu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

için transferde yeni bir iddia geldi. Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertli ekibin, forması giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı orta saha 'yu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Arjantin kulübüne 1 yıllık kiralık satın alma opsiyonlu teklif yapıldığı bildirildi. 10 numara pozisyonunda oynayan Quintero ismi daha önce de gündeme gelmiş ancak gerçekleşmemişti.
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