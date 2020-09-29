29 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ze Luis satrancı!

Ze Luis satrancı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

Transfer sezonunun bitimine az bir süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de listenin başında bulunan isimlerden olan Ze Luis için çalışmalar sürüyor.

Ze Luis için bekleyiş sürüyor. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki forvet için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama karşılığı Porto'ya 3 yılda ödenmek üzere 6 milyon euro teklif ettiği Porto'nun ise 8 milyon euro'da direttiği belirtiliyor. Pazarlıklar devam ediyor. Lisansı çıkarılan Ze Luis, Boavista maçını kulübede tamamlamıştı.

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