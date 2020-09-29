Fenerbahçe'de Ze Luis satrancı!

Transfer sezonunun bitimine az bir süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de listenin başında bulunan isimlerden olan Ze Luis için çalışmalar sürüyor.

Ze Luis için bekleyiş sürüyor. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki forvet için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama karşılığı Porto'ya 3 yılda ödenmek üzere 6 milyon euro teklif ettiği Porto'nun ise 8 milyon euro'da direttiği belirtiliyor. Pazarlıklar devam ediyor. Lisansı çıkarılan Ze Luis, Boavista maçını kulübede tamamlamıştı.

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