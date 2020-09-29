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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

Antrenmanda Erol Bulut rüzgarı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 Giriş Tarihi: 29.09.2020

'in 4. haftasaında sahasında ile karşılaşacak 'de, rüzgarı esti. Deneyimli teknik adam taktik maçında oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.

'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü 'ü ağırlayacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe 'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas ve çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktik bölümünde Erol Bulut rüzgarı esti. Tecrübeli hoca oyuncularını sık sık uyarırken dikkat çekti.

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