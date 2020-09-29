Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.



Pas ve çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktik bölümünde Erol Bulut rüzgarı esti. Tecrübeli hoca oyuncularını sık sık uyarırken dikkat çekti.

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