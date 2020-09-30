Filip Novak: Şampiyonluktan başkası yalan

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip Novak, iddialı sözler sarfetti. Çek futbolcu "Sezon sonunda biz başarılı olacağız" dedi.

Kanarya'nın yeni transferlerinden Filip Novak, iddialı sözler sarfetti. "Sezon sonunda biz başarılı olacağız" diyen yıldız futbolcu, "F.Bahçe, tarihi açıdan Türkiye'nin en iyi kulüplerinden. Şampiyonluğun dışında bir mücadele kabul edilemez. Kesinlikle amacım oynamak. Oynamak için de çok fazla sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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