28 Eylül 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Kanarya o istatistikte dibe vurdu!

O istatistikte dibe vurdu! G.Saray derbisinde...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, 0-0'lık skorla sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler ezeli rakibinin kalesine gidemezken, Marcel Tisserand'la sadece 1 kez isabetli şut çekebildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray-Fenerbahçe derbisi haberleri

Sezona büyük umutlar ve flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe, ilk 3 haftada 5 puan toplarken, hücumdaki verimsiz görüntü taraftarları kara kara düşündürmeye başladı...

Hatayspor maçında 9 kişi kalan rakibi karşısında net pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinde de hücumda etkisiz bir görüntü sergiledi.

Ezeli rakibine karşı atak organizasyonları konusunda başarılı olamayan Erol Bulut'un öğrencileri, Fatih Öztürk'ün koruduğu kaleyi yalnızca bir kez tutturabildi.

Sarı-lacivertlilerin 90 dakika boyunca tek isabetli şutu yeni transfer Marcel Tisserand'dan geldi.

Derbide dikkat çeken istatistik! Son 7 maçta... haberin devamı

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