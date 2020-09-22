Ne yaptın Sinan!

Karşılaşmanın ikinci yarısında Thiam'ın yerine oyuna giren Sinan Gümüş, son dakikalarda saç baş yoldurttu.

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Karşılaşmanın ikinci yarısında Thiam'ın yerine oyuna giren Sinan Gümüş, son dakikalarda saç baş yoldurttu. Son saniyelerde kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Sinan, yerden bir vuruş yaptı, ancak çerçeveyi tutturamadı. Bu pozisyondan kısa süre sonra da hakem Ümit Öztürk, bitiş düdüğünü çaldı.