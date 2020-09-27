27 Eylül 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Ze Luis ile anlaşamazsa Papiss Cisse'yi kadrosuna katacak

F.Bahçe'de B planı hazır! Ze Luis olmazsa o geliyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

Porto’nun 29 yaşındaki yıldızı ile görüşmelere devam eden ’nin B Planı da hazır. Sarı-lacivertliler olmazsa 'yi kadrosuna katacak.

Samatta'nın dışında bir golcü transferi daha yapacak olan 'de iki isim gündemde... Sarı-lacivertliler, listenin ilk sırasına Porto forması giyen 'i koyarken, alternatif olarak da 'yi belirledi. Ze Luis'i satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefleyen yönetim, Yeşinl Burun Adalı futbolcuyla anlaşamaması halinde rotayı Cisse'ye çevirecek. Teknik direktör Erol Bulut'un 'dan eski öğrencisinin sarı-lacivertlilere imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. Tecrübeli golcünün Fenerbahçe'den haber beklediği için diğer teklifleri de askıya aldığı öğrenildi.
Fenerbahçe Perotti ile anlaşmaya vardı

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