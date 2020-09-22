22 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Filip Novak: Daha iyi olacağım

Daha iyi olacağım
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

Çubuklu ile dün son 21 dakika sahada kalan Novak, maç sona kısa konuştu. oyuncu, "Benim için bir . Zaman gerekiyor. Tecrübeli bir oyuncuyum, daha iyi seviyeye ulaşacağım" dedi.

Çubuklu ile dün son 21 dakika sahada kalan Novak, maç sona kısa konuştu. oyuncu, "Benim için bir . Zaman gerekiyor. Tecrübeli bir oyuncuyum, daha iyi seviyeye ulaşacağım" dedi.
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