27 Eylül 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Perotti ile anlaşmaya vardı

F.Bahçe tangocudan vazgeçmiyor! Yıllık ücret...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

Samatta transferiyle golcü krizini çözen , bu kez kanat için temaslarını hızlandırdı. , ’nın yıldızı Perotti konusunda mutlu sona yaklaştı.

Derbi hazırlıklarını sürdüren , bir yandan da transferde hız kesmiyor. Yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 15. transferi için temaslarını sürdürüyor. Samatta transferiyle golcü krizini çözen , bu kez kanatlara takviye yapmayı planlıyor. Uzun süredir 'nın kadrosunda düşünmediği ile görüşme halinde olan yönetimin bu transferde de mutlu sona yakın olduğu iddia ediliyor. İtalyan ekibinin istediği 3.5 milyon euro'yu 2.5 milyona indirdiği belirtilen Kanarya'nın yıldız futbolcuyla yıllık 2.5 milyon euro'ya anlaştığı ileri sürülüyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, önceki sezonlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tartışılan Diego Perotti'nin sağlık raporlarını da istedi. Raporlarda soruna rastlanmamasının ardından transferde tüm şartları zorlayan sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki Tangocu'ya da 3 senelik sözleşme önerdi. Serie A'da ilk hafta maçında Roma kadrosunda yer bulamayan Perotti, İtalyan ekibiyle 5 sezonu geride bıraktı. Geçtiğimiz sezon Roma forması ile 26 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 gole direkt katkı sağladı. 6 kez rakip fileleri havalandıran Diego Perotti, 4 de asist yaptı.
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