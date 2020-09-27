27 Eylül 2020, Pazar
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3 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe, önceki sezonlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tartışılan Diego Perotti'nin sağlık raporlarını da istedi. Raporlarda soruna rastlanmamasının ardından transferde tüm şartları zorlayan sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki Tangocu'ya da 3 senelik sözleşme önerdi. Serie A'da ilk hafta maçında Roma kadrosunda yer bulamayan Perotti, İtalyan ekibiyle 5 sezonu geride bıraktı. Geçtiğimiz sezon Roma forması ile 26 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 gole direkt katkı sağladı. 6 kez rakip fileleri havalandıran Diego Perotti, 4 de asist yaptı.
Fenerbahçe Perotti ile anlaşmaya vardı
Samatta transferiyle golcü krizini çözen Fenerbahçe, bu kez kanat için temaslarını hızlandırdı. Kanarya, Roma’nın yıldızı Perotti konusunda mutlu sona yaklaştı.
Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transferde hız kesmiyor. Yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 15. transferi için temaslarını sürdürüyor. Samatta transferiyle golcü krizini çözen Kanarya, bu kez kanatlara takviye yapmayı planlıyor. Uzun süredir Roma'nın kadrosunda düşünmediği Diego Perotti ile görüşme halinde olan yönetimin bu transferde de mutlu sona yakın olduğu iddia ediliyor. İtalyan ekibinin istediği 3.5 milyon euro'yu 2.5 milyona indirdiği belirtilen Kanarya'nın yıldız futbolcuyla yıllık 2.5 milyon euro'ya anlaştığı ileri sürülüyor.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe, önceki sezonlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tartışılan Diego Perotti'nin sağlık raporlarını da istedi. Raporlarda soruna rastlanmamasının ardından transferde tüm şartları zorlayan sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki Tangocu'ya da 3 senelik sözleşme önerdi. Serie A'da ilk hafta maçında Roma kadrosunda yer bulamayan Perotti, İtalyan ekibiyle 5 sezonu geride bıraktı. Geçtiğimiz sezon Roma forması ile 26 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 gole direkt katkı sağladı. 6 kez rakip fileleri havalandıran Diego Perotti, 4 de asist yaptı.
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