22 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Gökhan Gönül direğe takıldı

Gökhan Gönül direğe takıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

Fenerbahçe'de ilk hafta Rizespor’a kafayla golünü atan , Hatayspor karşısında bu kez direği geçemedi.

Fenerbahçe'nin en etkili oyuncularından biri yine 'dü... Sarı-lacivertli takıma geri döndükten sonra ligdeki ilk maçında filelerini havalandıran tecrübeli oyuncu dün de gole yaklaştı. 65. dakikada sağdan kazanılan serbest atışta Sosa'nın ortaladığı topa kafayı vuran 35 yaşındaki futbolcu, bu kez direği geçemedi. Meşin yuvarlak yan direğe çarptıktan sonra oyun alanına geri döndü. Gökhan Gönül maç boyunca yine çok çalışarak tam puan aldı.
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