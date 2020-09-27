27 Eylül 2020, Pazar

FENERBAHÇE

F.Bahçe'de Martins üzüntüsü!

F.Bahçe'de Martins üzüntüsü!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

uzun süredir peşinde olduğu konusunda oyuncu ile anlaşamayınca kulübü Braga Martins için Al Shabab kulübü ile anlaşmaya vardı.

'nin gündemindeki isimlerden olan 'in yeni adresi belli oldu. Bonservisi Braga'da olan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, takımlarından Al Shabab ile anlaşma sağladı. Martins, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Famalicao ile 29 maçta 12 gol, 5 asistlik performansıyla Portekiz Ligi'ne damga vurmuştu.
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