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Fenerbahçe Mbwana Samatta'yı böyle duyurdu

Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta ile 1 yılı kiralık 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, Tanzanyalı golcünün transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.
25.09.2020
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