25 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den transfer atağı! Ze Luis kiralanıyor

Fenerbahçe transferde durmuyor! Bir bomba daha
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

Transferin şüphesiz en atak takımı konumunda olan , hafta sonu ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı zorlu mücadele öncesi Samatta'yı kadrosuna katmıştı. Derbi öncesi bir transferi daha bitirmeye hazırlanan sarı-lacivertliler uzun süredir listesinde bulunan transferini de bitirmeye hazırlanıyor.

Golcü transferi konusunda eleştiri oklarının hedefinde kalan Yönetimi, önceki gece Mbwana Samatta'yı 'a getirmişti. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki Tanzanyalı yıldızdan sonra yeni bir golcüyü daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. döneminde 'Fenerbahçe geliyor' sloganıyla düğmeye basan yönetimin, 2023 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu 'da kadroda düşünülmeyen Yeşil Burun Adalı futbolcuyla da büyük ölçüde anlaştığı iddia ediliyor.

İLK ÖDEME 6 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmayı planladığı 29 yaşındaki golcü için 6 milyon euro ödeyeceği belirtiliyor. Bir kısmı kiralama, bir kısmı da satın alma için ödenecek 6 milyonun 3 sezona yayılacağı kaydediliyor. 1 artı 2 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği vurgulanan Luis de senelik 2.2 milyon euro kazanacağı ifade ediliyor.

Kariyerinde Gil Vicente, Braga, Videoton, Spartak Moskova formaları giyen yıldız futbolcu, son takımı Porto'ya 10 milyon 750 bin Euro bonservisle transfer olmuştu.

Fenerbahçe Ze Luis ile prensipte anlaştı ile prensipte anlaştı

ZE LUIS KİMDİR?
Doğum tarihi: 24.01.1991
Ülkesi: Yeşin Burun Adaları
Boy: 1.85
Pozisyon: Forvet
Oynadığı takımlar: Gil Vicente, Braga, Videoton, Spartak Moskova, Porto.

Samatta derbide forma giyecek mi? İşte son gelişmeler haberin devamı

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