Fenerbahçe Perotti'yi güneş emojisiyle duyuracak!

Yaptığı transferleri twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla duyuran Fenerbahçe, Perotti için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde olduğu yıldız futbolcuyu güneş emojisiyle duyuracak.

Uzun süredir Arjantinli'nin transferinde Roma ile pazarlıkta olan sarı-lacivertlilerin İtalyan ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. 32 yaşındaki kanat oyuncusunda pürüzlerin sona ermesinin ardından açıklama yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin transferi duyurmadan önce güneş emojisi kullanacağı ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin iletişim departmanı, Arjantin bayrağında bulunan güneş nedeniyle böyle bir karar aldığı ifade edildi. Bu arada F.Bahçe'de sportif direktörlüğe gelmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun ısrarcı olduğu Perotti'nin talep ettiği 3 yıllık sözleşmenin de kabul edildiği kaydedildi.

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