Fenerbahçe Perotti'yi güneş emojisiyle duyuracak!
Yaptığı transferleri twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla duyuran Fenerbahçe, Perotti için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde olduğu yıldız futbolcuyu güneş emojisiyle duyuracak.
Uzun süredir Arjantinli'nin transferinde Roma ile pazarlıkta olan sarı-lacivertlilerin İtalyan ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. 32 yaşındaki kanat oyuncusunda pürüzlerin sona ermesinin ardından açıklama yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin transferi duyurmadan önce güneş emojisi kullanacağı ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin iletişim departmanı, Arjantin bayrağında bulunan güneş nedeniyle böyle bir karar aldığı ifade edildi. Bu arada F.Bahçe'de sportif direktörlüğe gelmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun ısrarcı olduğu Perotti'nin talep ettiği 3 yıllık sözleşmenin de kabul edildiği kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama