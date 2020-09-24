24 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Mostafa Mohamed: Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyorum

Resmen açıkladı! F.Bahçe'ye transfer olmak istiyorum
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.09.2020

Son dakika haberleri... Samatta'nın ardından ikinci forvet için de arayışlarını sürdüren transfer girişimlerini sürdürüyor. Birçok isimle temas halinde olan sarı-lacivertlilere forması giyen 22 yaşındaki Mısırlı oyuncu Mostafa Mohamed'den transfer talebi geldi. İşte detaylar...

Mbwana Samatta'nın transferini bitirerek kadrosunu güçlendiren 'de santrfor arayışları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Ze Luis ile temaslarını sürdürürken genç golcü Mostafa Mohamed'i gündemine aldı. forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, Kanarya'nın ilgisini doğrularken, bu transferin gerçekleşmesini istediğini belirtti.

"BU BÜYÜK KULÜBE KATILMAK İSTİYORUM"
Fotomaç'ın derlediği habere göre genç golcü, Fenerbahçe'nin kendisi için Zamalek'e 2.5 milyon euroluk teklif yaptığının söylenmesi üzerine, "Evet, doğru. Fenerbahçe beni istiyor. Bu büyük kulübe katılmak istiyorum. Neredeyse 23 yaşındayım ve benim için bir adım atarak Avrupa'ya gitme zamanı. 'dan ayrılmak istiyorum" dedi.

En kısa zamanda 'ye gelmek istediğini belirten genç futbolcu, "En kısa zamanda Türkiye'ye gelmek ve bu harika ligde gelişmek istiyorum. Sadece işimi yapmak istiyorum" ifadesini kullandı.

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