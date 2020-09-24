Mostafa Mohamed: Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyorum

Son dakika transfer haberleri... Samatta'nın ardından ikinci forvet için de arayışlarını sürdüren Fenerbahçe transfer girişimlerini sürdürüyor. Birçok isimle temas halinde olan sarı-lacivertlilere Zamalek forması giyen 22 yaşındaki Mısırlı oyuncu Mostafa Mohamed'den transfer talebi geldi. İşte detaylar...

Mbwana Samatta'nın transferini bitirerek kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de santrfor arayışları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Ze Luis ile temaslarını sürdürürken genç golcü Mostafa Mohamed'i gündemine aldı. Zamalek forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, Kanarya'nın ilgisini doğrularken, bu transferin gerçekleşmesini istediğini belirtti.

"BU BÜYÜK KULÜBE KATILMAK İSTİYORUM"

Fotomaç'ın derlediği habere göre genç golcü, Fenerbahçe'nin kendisi için Zamalek'e 2.5 milyon euroluk teklif yaptığının söylenmesi üzerine, "Evet, doğru. Fenerbahçe beni istiyor. Bu büyük kulübe katılmak istiyorum. Neredeyse 23 yaşındayım ve benim için bir adım atarak Avrupa'ya gitme zamanı. Mısır'dan ayrılmak istiyorum" dedi.

En kısa zamanda Türkiye'ye gelmek istediğini belirten genç futbolcu, "En kısa zamanda Türkiye'ye gelmek ve bu harika ligde gelişmek istiyorum. Sadece işimi yapmak istiyorum" ifadesini kullandı.

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