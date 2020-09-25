25 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

"Samatta doğuştan golcü"

Samatta doğuştan golcü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

scoutu , 'nin yeni transferi 'ya övgüler yağdırdı. Williams, Tanzanyalı yıldız için “Çalışkan bir hücumcu” dedi.

'nin kadrosuna kattığı için eski kulübü 'dan dikkat çeken yorumlar geldi. İngiliz ekibinin scoutu , Samatta için şu sözleri sarfetti: "Uzun boylu forvet oyuncusu olmasa da çok çalışkan bir hücumcu. Genk'te her açıdan gol attı. Hem ayağı hem de kafası ile gol yapabiliyor. 4-3-3 dizilişinde merkez forvet olarak oynayabiliyor. Samatta, rakip ceza sahası içinde ve çevresinde gol atmak ve katkıda bulunmakla görevlendirildiğinde canlanan bir oyuncu. Gol yeteneği doğuştan geliyor. Fiziksel varlığı takım arkadaşlarını oyuna sokmadan önce topu etkili bir şekilde tutmasına izin veriyor."

KAP'A BİLDİRİLDİ
Uzun süren temasların ardından önceki gece 'a gelen Mbwana Samatta için dün resmi açıklama yapıldı. Fenerbahçe, 'a yaptığı bildirimde 27 yaşındaki golcünün kulübü Aston Villa ile satın alma konusunda görüşmelerin başladığı duyurdu. Öğle saatlerinde de sağlık kontrolünden geçen Tanzanyalı futbolcunun sonuçlarının iyi olduğu belirtildi.

Samatta derbide forma giyecek mi? İşte son gelişmeler haberin devamı

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