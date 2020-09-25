"Samatta doğuştan golcü"
Aston Villa scoutu Josh Williams, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta'ya övgüler yağdırdı. Williams, Tanzanyalı yıldız için “Çalışkan bir hücumcu” dedi.
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Mbwana Samatta için eski kulübü Aston Villa'dan dikkat çeken yorumlar geldi. İngiliz ekibinin scoutu Josh Williams, Samatta için şu sözleri sarfetti: "Uzun boylu forvet oyuncusu olmasa da çok çalışkan bir hücumcu. Genk'te her açıdan gol attı. Hem ayağı hem de kafası ile gol yapabiliyor. 4-3-3 dizilişinde merkez forvet olarak oynayabiliyor. Samatta, rakip ceza sahası içinde ve çevresinde gol atmak ve katkıda bulunmakla görevlendirildiğinde canlanan bir oyuncu. Gol yeteneği doğuştan geliyor. Fiziksel varlığı takım arkadaşlarını oyuna sokmadan önce topu etkili bir şekilde tutmasına izin veriyor."
KAP'A BİLDİRİLDİ
Uzun süren temasların ardından önceki gece İstanbul'a gelen Mbwana Samatta için dün resmi açıklama yapıldı. Fenerbahçe, KAP'a yaptığı bildirimde 27 yaşındaki golcünün kulübü Aston Villa ile satın alma konusunda görüşmelerin başladığı duyurdu. Öğle saatlerinde de sağlık kontrolünden geçen Tanzanyalı futbolcunun sonuçlarının iyi olduğu belirtildi.
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