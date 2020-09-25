25 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Fenerbahçe test sonuçlarını açıkladı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.09.2020

Kulübü, futbolcular, teknik heyet ve idari çalışanlara uygulanan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Samandıra Can Bartu Tesislerinde tüm takımımıza,teknik heyetimize ve idari çalışanlarımıza uygulanan Covid 19 testlerinin tamamı NEGATİF sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Erol Bulut'un gözdesi F.Bahçe'yi takibe aldı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Erol Bulut'un gözdesi F.Bahçe'yi takibe aldı! Erol Bulut'un gözdesi F.Bahçe'yi takibe aldı!
Nazım Sangare'den Galatasaray'a gözdağı! Nazım Sangare'den Galatasaray'a gözdağı!
Samatta sonrası bir transfer daha! Sosyal medyadan F.Bahçe'yi paylaştı Samatta sonrası bir transfer daha! Sosyal medyadan F.Bahçe'yi paylaştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör