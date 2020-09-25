Fenerbahçe corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmasının ardından forvet transferine yoğunlaşan ve Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta ile resmi sözleşme imzalayan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Son iki sezonda Aytemiz Alanyaspor formasını terleten ve Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sona eren Papiss Cisse, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri