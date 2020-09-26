Erol Bulut son kararını veriyor! Galatasaray derbisi...

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, bugün yapılacak antrenman sonrasında Galatasaray derbisinde sahaya süreceği ilk 11'i netleştirecek.

Kalede Altay, savunmada Lemos, ön liberoda Gustavo, hücum hattında ise Enner Valencia yerleri garanti olan isimler. Diğer mevkilerde ise büyük rekabet var. İkinci stoper için Zanka-Tisserand, sağ bekte Gökhan (Ağrıları var)-Sangare, sol bekte Caner-Novak, orta sahada Sosa-Ozan-Mert Hakan-Tolga, kanatlarda Ferdi-Deniz-Sinan, forvette ise Thiam-Frey-Samatta arasında seçim yapacak olan teknik direktör Erol Bulut son kararını bu akşam yapılacak idmanın ardından verecek.

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