25 Eylül 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberi: Papiss Cisse Fenerbahçe'yi takibe aldı
Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmasının ardından forvet transferine yoğunlaşan ve Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta ile resmi sözleşme imzalayan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Son iki sezonda Aytemiz Alanyaspor formasını terleten ve Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sona eren Papiss Cisse, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Birçok yıldızı kadrosuna katan ve son olarak forvet bölgesine Aston Villa'dan Samatta'yı dahil eden Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor...
Kanarya'nın daha önce de gündemine gelen ve geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Papiss Cisse, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe aldı.
Golcü oyuncu transfer sezonunun ilk günlerinde de Beşiktaş'ı takip etmeye başlamıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama