25 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Papiss Cisse Fenerbahçe'yi takibe aldı

Erol Bulut'un gözdesi F.Bahçe'yi takibe aldı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmasının ardından forvet transferine yoğunlaşan ve Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta ile resmi sözleşme imzalayan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Son iki sezonda Aytemiz Alanyaspor formasını terleten ve ekibiyle sözleşmesi sona eren , hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Birçok yıldızı kadrosuna katan ve son olarak forvet bölgesine Aston Villa'dan Samatta'yı dahil eden Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor...

Kanarya'nın daha önce de gündemine gelen ve geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen , Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe aldı.

Golcü oyuncu transfer sezonunun ilk günlerinde de Beşiktaş'ı takip etmeye başlamıştı.

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