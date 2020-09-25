25 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Ze Luis, Perotti, Fabio Martins...

İşte Fenerbahçe'deki son durum!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 Giriş Tarihi: 25.09.2020

Bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan , döneminin en hızlı ekibi oldu. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin alternatifi bir forvet ve kanata takviye aranıyor. , Perotti, gibi isimler Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak, , Mauricio Lemos, Marcel Tisserand ve Samatta'yı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

SAMUEL KALU

Kalu ile ilgili Nijerya teknik direktörü Gernot Rohr konuştu. Tecrübeli oyuncu ile transferi hakkında görüştüğünü ve kariyeri açısından Fransa'da kalmasının daha iyi olacağını ilettiğini söyledi.

MOSTAFA MOHAMED

France Football'a konuşan genç golcü, Fenerbahçe'nin kendisi için Zamalek'e 2.5 milyon euroluk teklif yaptığının söylenmesi üzerine, "Evet, doğru. Fenerbahçe beni istiyor. Bu büyük kulübe katılmak istiyorum. Neredeyse 23 yaşındayım ve benim için bir adım atarak Avrupa'ya gitme zamanı. Mısır'dan ayrılmak istiyorum" dedi.

ZE LUIS

Sarı lacivertliler, Samatta'nın ardından bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Desporto'da yer alan habere göre yıldız futbolcu, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek.

CHOUPO-MOTING

Fenerbahçe'nin Choupo-Moting için de yeniden devreye girdiği ortaya çıktı. Fransız basını haberi dün son dakika olarak geçti. Mercato ve beIN Sports kaynaklı haberlerde, sarı-lacivertli yönetimin PSG ile sözleşmesi sona eren Choupo-Moting için girişimleri sıkılaştırdığı duyuruldu.

FABIO MARTINS

Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Forvete Samatta'yı katan Fenerbahçe, ikinci bir forvet ve kanat transferi daha gerçekleştirecek. Sarı-Lacivertliler, kanat transferi adayları arasına Braga forması giyen 'i ekledi.

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