Son dakika: Fenerbahçe Mbwana Samatta'yı KAP'a bildirdi! Mbwana Samatta kimdir?
Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe, Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, 27 yaşındaki Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.
MBWANA SAMATTA KİMDİR?
Tam adı Mbwana Ally Samatta olan futbolcu, 23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'nın Dar es Salam kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Africann Lyon takımında başlayan futbolcu, Simba SC ve TP Mazembe formalarını terletmesinin ardından Ocak 2016'da 200 bin Euro karşılığında Genk'e transfer oldu. Belçika Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki golcü, Ocak 2020 yılında Aston Villa'nı yolunu tuttu. Kariyerinde 249 maçta forma giyen Samatta, 97 gol ve 27 asistlik üretti.
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