24 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe Mbwana Samatta'yı KAP'a bildirdi! Mbwana Samatta kimdir?

F.Bahçe transferi KAP'a bildirdi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 Giriş Tarihi: 24.09.2020

Son dakika haberi... , Tanzanyalı golcü 'nın transferi için görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

, 27 yaşındaki Tanzanyalı forvet ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü FC ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

Tam adı Mbwana Ally Samatta olan futbolcu, 23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'nın Dar es Salam kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Africann Lyon takımında başlayan futbolcu, Simba SC ve TP Mazembe formalarını terletmesinin ardından Ocak 2016'da 200 bin Euro karşılığında Genk'e oldu. Belçika Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki golcü, Ocak 2020 yılında Aston Villa'nı yolunu tuttu. Kariyerinde 249 maçta forma giyen Samatta, 97 gol ve 27 asistlik üretti.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İstanbul'a geldi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den istediği ücret ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam F.Bahçe'den istediği ücret ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İstanbul'a geldi! Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İstanbul'a geldi!
F.Bahçe'den Kamerunlu golcüye kanca! F.Bahçe'den Kamerunlu golcüye kanca!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör