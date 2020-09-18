18 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Okaka, Perotti, Samatta...

İşte Fenerbahçe'deki son durum!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.09.2020

Sezona galibiyet ile başlayan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan , döneminin en hızlı ekibi oldu. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin alternatifi bir forvet ve kanata takviye aranıyor. Okaka, Perotti, Samatta gibi isimler Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...

Sezona galibiyet ile başlayan ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak, , Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

PAPISS CISSE

'de Teknik Direktör Erol Bulut Papiss Cisse'nin takıma katılması için ısrarcı. Forvet konusunda nokta atışı yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Senegalli golcüye sıcak baktığı, as forvet transferinin ardından Cisse'ye imza attırılmasının planlandığı öğrenildi.

BAGHDAD BOUNEDJAH

Sarı-lacivertli yönetim, forması giyen ve Katar Ligi'nde iki kez gol kralı olan Cezayirli golcü ile temasa geçti.

ZE LUIS

Kanarya, santrfor takviyesi için dünyanın dört bir yanından isimleri gündemine alırken, Fenerbahçe'nin özellikle için ısrarcı olduğu ileri sürülmüştü. Sarı-lacivertlilerin Samatta ile birlikte kadrosuna katmak için istediği santrforlardan birisi olan Portolu Ze Luis'e Çin ekibi Tianjin Teda son derece cazip bir teklifte bulunmuştu. Yeşil Burun Adalı golcü Çin'den gelen bu teklifi kabul etmedi. Bu gelişme Fenerbahçe'nin transfer şansını oldukça arttırdı.

SAMATTA

Sarı-Lacivertliler, Mbwana Samatta için 'yla masaya oturdu. Alınan bilgilere göre satın alma opsiyonlu kiralama teklifi iletildi.

TROY DEENEY

The Athletic'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Watford forması giyen 32 yaşındaki forvet 'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Haberde sarı-lacivertlilerin Watford'da haftalık 100 bin Euro kazanan Deeney'e 3 yıllık bir teklif götürdüğü ancak Watford'a resmi teklif yapılmadığı vurgulandı.

STEFANO OKAKA

Sarı-lacivertli kulüp, Nijerya asıllı İtalyan forvetle yıllık 3 milyon euro garanti ücret karşılığında el sıkıştı. Udinese'ye ise 5 milyon euro bonservis bedeli önerildi. Okaka'nın da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği öne sürüldü.

DAVIDE SANTON

Fenerbahçe, Davide Santon'u gündemine aldı. TuttomercatoWEB'e göre sarı-lacivertliler, Başakşehir ve Beşiktaş'ın da listesinde olan 29 yaşındaki oyuncu için Roma ile bir görüşme gerçekleştirecek..

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