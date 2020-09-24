Erol Bulut Galatasaray maçı 11'ini şekillendiriyor
Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, pazar günü oynanacak derbi öncesi sahaya süreceği kadroyu şekillendiriyor.
Forma adaletine inanan ve bugüne kadar çalıştığı kulüplerde buna büyük önem veren Bulut, antrenmanlarda her oyuncusunu deneyerek maça en hazır takımı sahaya sürmek için çalışıyor. Sarı-lacivertli takımın çalışmalarında her oyuncunun, her an oynayacakmış gibi hazır olması hedef olarak belirlenirken, "Ben yok biz varız" mottosuna uygun bir şekilde hazırlıklar sürdürülüyor.
SAKAT VE CEZALI OYUNCU BULUNMUYOR
Erol Bulut, derbide sahaya süreceği 11'i belirleyeceği taktik çalışmalarda herkese yelek vererek sahaya çıkacak kadro ile birlikte denerken, son kararı maçtan bir gün önceki antrenman sonrası verecek. Antrenmanlar sonrası oyuncuların hemen sahayı terk etmek yerine bir araya gelip fikir alış verişinde bulunmalarını isteyen Erol Bulut, takımdaşlık olgusunun da ilerlemesi için çaba sarf ediyor. Fenerbahçe'de Galatasaray mücadelesi öncesi ise sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.
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