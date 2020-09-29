30 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Michael Frey'i Waasland-Beveren kiraladı

F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu! İşte yeni takımı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 29.09.2020

, 'in 1 yıllığına ekibi Waasland-Beveren'e kiralandığını açıkladı.

Kulübü, kadrosunda bulunan İsviçreli futbolcu 'in 1 yıllığına kiralanması için temsilcisi Waasland-Beveren ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Frey'in kiralanması için Waasland-Beveren ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Emre Belözoğlu için flaş yorum! haberin devamı

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