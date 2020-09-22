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Roma Diego Perotti'nin Fenerbahçe'ye transferini yokuşa sürüyor! Sebebi ise...

Transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Ligde 2 maçta 4 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Diego Perotti'yi gündemine almıştı. İtalyan kulübü transferi yokuşa sürerken, sebebi ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 22.09.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 10:19
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Roma Diego Perotti'nin Fenerbahçe'ye transferini yokuşa sürüyor! Sebebi ise...

Fenerbahçe bir yandan santrfor transferi konusunda yoğun bir çalışma yürütürken diğer taraftan kanat takviyesi için görüşmeler yapıyor.

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Roma Diego Perotti'nin Fenerbahçe'ye transferini yokuşa sürüyor! Sebebi ise...

Sarı-lacivertliler, Diego Perotti için geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Roma yetkilileriyle görüştü. Roma'nın yetkilendirdiği temsilciler ile masaya oturan Fenerbahçeli idareciler İtalyanların bonservis beklentisi ile karşılaştı.

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Roma Diego Perotti'nin Fenerbahçe'ye transferini yokuşa sürüyor! Sebebi ise...

3 milyon euro'luk talep sonrasında sarı-lacivertli cephe, bu bedelin yüksek olduğu ve bu şartlar altında transferin mümkün olmadığını direkt iletti.

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Roma Diego Perotti'nin Fenerbahçe'ye transferini yokuşa sürüyor! Sebebi ise...

MURIQI KRİZ ÇIKARDI

Sabah'ın haberine göre; Roma'nın 32 yaşındaki sol açık Perotti için Fenerbahçe'ye yardımcı olmaya pek niyeti olmadığı da ortaya çıktı. Sebebi ise Vedat Muriqi!

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Roma Diego Perotti'nin Fenerbahçe'ye transferini yokuşa sürüyor! Sebebi ise...

Başkent ekibinin de Kosovalı golcü için devreye girdiği ancak Fenerbahçe'nin Muriqi'nin bedelinde indirime gitmediği için Roma'nın görüşmelerden çekildiği öğrenildi.

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