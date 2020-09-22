Fenerbahçe derbiye hazırlanıyor! Antrenmanda...

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Hatayspor ile golüz berabere kalan Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları ara vermeden başladı.Sarı-lacivertlilerde Hatay maçında ilk 11 oynayan futbolcular yenileme çalışması yaptılar.

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Atakaş Hatayspor mücadelesine ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.



Diğer futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idmanın, iki grup halinde pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.



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