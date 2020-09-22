22 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe derbiye hazırlanıyor! Antrenmanda...

Fenerbahçe derbiye hazırlanıyor! Antrenmanda...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

'in 2. haftasında sahasında Hatayspor ile golüz berabere kalan 'de derbi hazırlıkları ara vermeden başladı.Sarı-lacivertlilerde maçında ilk 11 oynayan futbolcular yenileme çalışması yaptılar.

'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü 'a konuk olacak , derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Atakaş Hatayspor mücadelesine ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idmanın, iki grup halinde pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

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