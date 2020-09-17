17 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Edinson Cavani için girişimlerini sürdürüyor

F.Bahçe'den dev transfer operasyonu! Yıldız isim...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.09.2020

'e galibiyet ile başlayan 'de transferde harekerli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler forvet konusunda dünya yıldızı ile anlaşmak için yoğun çaba harcıyor. İşte o isim ve detaylar...

İki golcü birden almayı planlayan Kanarya'da isminin de gündeme gelmesi taraftarları coşturdu. Sarı-lacivertliler, "Cavani F.Bahçe'ye gelirse şampiyonluk da gelir. Ayrıca 1 milyon forma satılır. Kulüp büyük gelir elde eder" yorumunda bulundu. Diğer yandan 33 yaşındaki Uruguaylı'nın yüksek ücretini karşılamak için F.Bahçe'nin tüm planlarını yaptığı ve mali yönden hazırlıklı olduğu belirtildi. camiasında Cavani heyecanı artarken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla bekleniyor.

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