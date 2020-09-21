Samuel Kalu Fenerbahçe'nin transfer teklifini açıkladı!

Hücum ve kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, listesine Samuel Kalu'yu almıştı. Nijeryalı futbolcu sarı-lacivertlilerden gelen teklifi itiraf etti ve önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin transferi hedefleri arasında bulunan Samuel Kalu, AOIFootball.com'a konuştu. Yıldız futbolcu, sarı lacivertlilerin kendisine yaptığı transferi teklifinden bahsederken, bu operasyonun bir an önce tamamlanmasını istediğini aktardı.

Samuel Kalu'nun konu ile ilgili yaptığı konuşma şu şekilde oldu:

"Gerçekten söylenecek fazla bir söz yok. Fenerbahçe, daha önce bir kiralık sözleşme önerisinde bulundu ancak Bordeaux, kulübün önemli bir oyuncusu olduğumu ve tekrar kiralanmama izin vermeyeceklerini söylerek teklifi reddettiler.

Daha sonra kiralık sözleşme yerine sezon sonunda satın alma seçeneği ile tekrar Bordo'nun kapısını çaldılar ancak kulüp henüz onlara cevap vermedi.

Yine de kulübüm için elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım ve yüzde yüzümü vereceğim. Ancak, kulübümün transferime kararı vermesin için de tüm şartları zorlayacağım."

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