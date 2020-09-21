21 Eylül 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli taraftarlardan pankartlı destek

F.Bahçeli taraftarlardan pankartlı destek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.09.2020

'in 2. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan 'de taraftarlar, maç öncesi takıma destek olmak için tribünlere pankartlar yerleştirdi.

'in 2. haftasında evinde A.Hatayspor'u ağırlayan 'ye sarı-lacivertli taraftarlardan pankartlı destek geldi. Okul açık tribününe Fenerbahçe Başkanı , Teknik Direktör Erol Bulut, Teknik heyetten , Emre Belözoğlu ve futbolcuların çizimlerinin yer aldığı pankart yerleştirildi. Pankartta 'Milyonlarca Yürek, Şampiyonluk Tek Hedef!' ifadelerini yer alırken bir diğer pankartta ise Erol Bulut'un fotoğrafı ile beraber 'Seninle Koşacağız Mutlu Yarınlara' ifadeleri yer aldı.



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