21 Eylül 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi corona virüsüne yakalandı!

Muriqi'ye kötü haber! Corona virüsü testi...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 Giriş Tarihi: 21.09.2020

'nin geçtiğimiz hafta 17.5 milyon Euro bedelle Serie A ekiplerinden Lazio'ya sattığı , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı belirtildi.

'den geçtiğimiz hafta 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü 'nin corona virüsü testi pozitif çıktı.

Kosova basınında yer alan ve İtalyan Tutto Mercato gazetesine dayandırılan haberde; golcü oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz günlerde kız kardeşinin düğünü için Kosova'ya gelen Muriqi, kalabalık bir ortamda gerçekleşen düğüne maskesiz katılmış ve bu hareketi Kosova basınında eleştirilere neden olmuştu. Vedat Muriqi'nin virüse Kosova'da yakalandığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den Muriqi'ye veda mesajı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
ManU'ya gidecek mi? Telles yanıtladı ManU'ya gidecek mi? Telles yanıtladı
Türk asıllı yıldız Covid-19'a yakalandı Türk asıllı yıldız Covid-19'a yakalandı
Wolverhampton - Manchester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Wolverhampton - Manchester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör