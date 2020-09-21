Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi corona virüsüne yakalandı!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta 17.5 milyon Euro bedelle Serie A ekiplerinden Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı belirtildi.
Fenerbahçe'den geçtiğimiz hafta 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin corona virüsü testi pozitif çıktı.
Kosova basınında yer alan ve İtalyan Tutto Mercato gazetesine dayandırılan haberde; golcü oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz günlerde kız kardeşinin düğünü için Kosova'ya gelen Muriqi, kalabalık bir ortamda gerçekleşen düğüne maskesiz katılmış ve bu hareketi Kosova basınında eleştirilere neden olmuştu. Vedat Muriqi'nin virüse Kosova'da yakalandığı iddia edildi.
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